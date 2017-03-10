وجَّه نائب خادم الحرمين الشريفين الأمير محمد بن نايف، بنقل عضو المجلس البلدي السابق بالقطيف المهندس نبيه آل إبراهيم إلى مستشفى قوى الأمن بالرياض؛ لتلقي العلاج من الإصابة التي تعرض لها إثر إصابته بطلقات نارية من مجهولين أمس الخميس بالقطيف.
من جهتها، عبرت عائلة “آل إبراهيم” عن رفضها للاعتداء الذي تعرض له أحد أبنائها المخلصين، مؤكدة وفقاً لصحيفة “سبق” استنكارها لهذا العمل الذي وصفته بـ”الجبان الخارج عن كل الاعتبارات الإنسانية والدينية”.
وطالبت في بيان لها المؤسسات المجتمعية والرسمية بمواجهة هذه الممارسات والأفعال الإجرامية، وتحمُّل المسؤولية الكاملة للحفاظ على أمن المجتمع والوطن، والوصول لمرتكب هذا الفعل المشين حتى ينال عقابه.
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