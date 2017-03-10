أكدت مصادر إلقاء القبض على المعلم، الذي ظهر في مقطع الفيديو ينتقد دوريات المرور السرية بمكة المكرمة، ويتهمها بمخالفة خمس مركبات رغم وقوفها الصحيح، بعد أن ثبت أن وقوف المركبات كان مخالفاً لنظام الوقوف.
وأضافت المصادر، وفقاً لـ”سبق”، أن المعلم أُحيل بعد القبض عليه إلى مركز شرطة جياد، وأنه أقرّ بتصوير المقطع.
وأبان المعلم أنه نشر الفيديو بـ “قروب” المدرسة إلا أنه انتشر عبر وسائل التواصل الاجتماعي، ليحُال المعلم عقب ذلك إلى هيئة التحقيق والادعاء العام، بينما طالبت الإدارة العامة للمرور بمكة بمعاقبته وفقاً لنظام الجرائم المعلوماتية.
وكان مدير مرور مكة المكرمة العقيد باسم البدري، أكد أن المركبات المخالفة كانت تقف بجوار إحدى المدارس، وبعد تسجيل مخالفات الوقوف الخاطئ عليها، جرى تعديل وقوفها وتصويرها لإظهار أن المخالفات سُجلت عليها رغم وقوفها الصحيح، مؤكداً أن تسجيل المخالفات على المركبات الخمس موثق بالصور، وأنه جرى حسب النظام.
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