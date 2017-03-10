نفى متحدث وزارة التعليم مبارك العصيمي صحة ما جرى تداوله مؤخراً على مواقع التواصل الاجتماعي، بأن وزير التعليم أصدر تعميماً وجّه فيه برفع نصاب المعلم والمعلمة من 24 حصة إلى 29 حصة أسبوعياً.
كما نفى العصيمي، وفقاً لـ”عكاظ”، أن يكون وزير التعليم وجّه بتعديل الحد الأدنى لنصاب المعلم والمعلمة الأسبوعي من الحصص إلى 15 حصة، وسد العجز بالتكميل في ثلاث مدارس، وتوزيع ما لا يزيد على خمس حصص على وكيل المدرسة والمرشد الطلابي وأمين مصادر التعلم.
وكان مرتادو وسائل مواقع التواصل الاجتماعي قد تداولوا أنباءً عن تعميم موقّع من وزير التعليم الدكتور أحمد العيسى، تضمن عدداً من التوجيهات، منها التوجيه برفع نصاب المعلم والمعلمة الأسبوعي إلى 29 حصة.
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