قال رئيس لجنة الإعلام بالبنوك السعودية طلعت حافظ إن الدولة صرفت للبنوك نحو 100 مليار ريال، عبارة عن مستحقات ومستخلصات، خلال شهري نوفمبر وديسمبر من العام الماضي.
وأبان أن هذه المبالغ أسهمت بشكل كبير في دعم السيولة في النظام النقدي والمالي، مبيناً وفقاً لصحيفة “الشرق الأوسط” أن القطاع يتمتع الآن بمستوى سيولة جيد ولا يعاني أي شحّ، خاصة أن الودائع ارتفعت إلى 981 مليار ريال بنهاية شهر يناير الماضي.
وأضاف أن مؤسسة النقد العربي السعودي “ساما” تعمل بصورة مستمرة للتأكد من وضع السوق وتوفر السيولة الكافية، بما يحافظ ويعزز الاستقرار المالي، معرباً عن تفاؤله بأداء القطاع المصرفي للعام الحالي.
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