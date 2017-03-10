فتح أحد أكبر مراكز الرياضة بالمملكة الباب أمام النساء، للتسجيل والاشتراك في برامجه الرياضية التي يعتزم إطلاقها، بعد حصوله على الموافقة لافتتاح فروعه الرياضية النسائية.
وأعلن مركز “وقت اللياقة” عن حسومات بنسبة 20% لمن يسجلن للالتحاق ببرامجه الرياضية، داعياً الراغبات للتسجيل عبر موقعه الإلكتروني، مبيناً أن أسعار الاشتراك تتراوح بين 1750 و4750 ريالاً.
وفي حين عبر عددٌ من الناشطين بمواقع التواصل الاجتماعي عن سعادتهم بهذه الخطوة، أبدوا أسفهم للأسعار المعلنة مؤكدين أنها مبالغ فيها، فيما طالب عددٌ من المغردات بضرورة عدم التمييز بين الأسعار المقدمة للنساء وتلك المقدمة للرجال.
يذكر أن إحدى الشركات المشغلة للمراكز الرياضية أعلنت في وقت سابق جاهزيتها لافتتاح 100 مركز نسائي على مستوى المملكة، في حال حصولها على الترخيص من هيئة الرياضة.وفق “أخبار 24”.
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