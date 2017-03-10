تمكنت إدارة التحريات والبحث الجنائي بشرطة الرياض من ضبط مواطن في العقد الثالث من العمر، تورط في تصوير النساء في مكان عام، والتلفظ عليهن، ونشر المقطع عبر تطبيق “سناب شات”.
وأوضح الناطق الإعلامي لشرطة منطقة الرياض أن الشرطة تابعت المقطع الذي تم نشره عبر “سناب شات”، والمتضمن صوراً لنساء في مكان عام، بجانب تلفظ المصور على النساء بألفاظ غير لائقة.
وأضاف أن الجهات المعنية بالشرطة اتخذت عدداً من الإجراءات البحثية، توصلت بموجبها لأحد المشتبهين، ونجحت في إلقاء القبض عليه وإيقافه في مركز الشرطة المختص.
وتابع أن التحقيق المبدئي مع المتهم، أسفر عن إقراره بتصوير المقطع المتداول، وأنه يعلم عدم نظامية فعله؛ فجرى التحفظ عليه، وإشعار فرع هيئة التحقيق والادعاء العام بصفته جهة الاختصاص.وفق “أخبار 24”.
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