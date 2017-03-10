أكدت الهيئة العامة للزكاة والدخل وجود عقوبات صارمة على المتهربين من تسديد الضرائب الانتقائية، التي سيبدأ تطبيقها الشهر المقبل، مبينةً أنها ستعلن تفاصيل هذه العقوبات بعد إقرار نظام الضرائب الانتقائية من قِبل المقام السامي.
وأوضحت الهيئة، وفقاً لـ”الوطن، أن العقوبات المزمع تطبيقها على المتهربين من تسديد الضريبة الانتقائية تتضمن السجن والغرامة وإيقاف نشاط المنشأة.
وتوقعت الهيئة العامة للزكاة والدخل أن تسهم الضريبة الانتقائية في تقليل استهلاك السلع الضارة، خاصةً بين محدودي الدخل والأطفال، بجانب دفع الشركات المنتجة للتقليل من نسب المواد الضارة في سلعها للخفض من الضرائب المفروضة عليها.
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