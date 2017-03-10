أطلق مجهولون الرصاص على سيارة عضو المجلس البلدي السابق بمحافظة القطيف المهندس نبيه آل إبراهيم؛ ما أدى لإصابته بطلقتين نُقل على أثرهما إلى المستشفى، وذلك مساء أمس الخميس.
وكان آل إبراهيم يقود سيارته بحي الناصرة بالقطيف، قبل أن يبدأ مجهولون في إطلاق النار على سيارته لإجباره على التوقف.
ونقل موقع “العربية نت” عن أحد زملاء آل إبراهيم قوله إن زميله تلقى طلقتين؛ واحدة في الظهر والأخرى باليد، مبيناً أنه جرى إزالتهما، وأنه الآن منوم بمستشفى القطيف المركزي وحالته مستقرة.
يذكر أن مجهولين كانوا قد نفذوا اعتداءين سابقين على منزل المهندس آل إبراهيم، أحدهما في سبتمبر من عام 2014؛ حيث أطلقوا النار على منزله وسيارته التي كانت متوقفة أمام المنزل، فيما حاولوا في المرة الثانية حرق منزله وأطلقوا النار على سيارته.
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