روت المواطنة مصورة مقطع فيديو حادثة دهس رجل أمن قبالة كورنيش الحمراء بجدة، تفاصيل الواقعة وردة فعل الموجودين بالمكان، لافتةً إلى أن الواقعة بدأت مع قيام مجموعة من الشباب بممارسة أعمال مزعجة بواسطة دبابات نحو السادسة وخمس دقائق من مساء الثلاثاء الماضي.
وبّينت المواطنة- وتدعى “فايزة الأحمدي”- وفقاً لـ”عكاظ”، أن أحد رجال الأمن سارع بالتوجه نحو راكبي الدبابات، محاولاً منعهم من إزعاج المواطنين، لكنهم رفضوا تدخله وقاموا بالاعتداء عليه، مشيرةً إلى أنها صرخت بشكلٍ عفوي للبحث عن منقذين لرجل الأمن.
وأبدت الأحمدي غضبها من السلبية التي ظهر عليها مرتادو أحد المقاهي القريبة من موقع الحادثة واصفةً إياهم بـ”أشباه الرجال”، مبينةً أن جميعهم لم يحركوا ساكناً تجاه ما يجري لرجل الأمن باستثناء أحد المارة الذي يعمل بمجال التمريض، حيث حاول التدخل إلا أن راكبي الدبابات هاجموه واعتدوا عليه داخل سيارته.
في السياق نفسه، كشفت مصادر عن الجهود التي بذلتها الجهات الأمنية للقبض على عدد من المتهمين بالحادثة، مبينةً أن المتهم الأول– هارون من النيجر- ضُبط في منزل يخص أحد معارفه بحي الجامعة في جدة، كما ألقي القبض على المتهم الثاني- وهو يمني الجنسية- في أحد المنازل بحي السبيل.
وأوضحت المصادر أن المتهم الثالث “باصبرين” حاول الاختباء في ساحة فندق التوحيد بالقرب من الحرم المكي قبل الإطاحة به، أما المتهم السابع والأخير– أكرم طاهر “بروفه”- فقد تم القبض عليه بعد نصب كمين له واستدراجه لخارج المنزل الذي اختبأ به بحي النزلة بجدة.
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