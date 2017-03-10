وجه رئيس بلدية الدلم المهندس فارس بن محمد القحطاني بالبدء في أعمال إعادة سفلتة طريق الملك عبدالله الواقع داخل اختصاص البلدية من إشارة حي الفلاح شمالاً إلى إشارة حي الصحنة جنوباً بالإضافة إلى إعادة سفلتة حي الصحنة الواقع غرب طريق الملك عبدالله وذلك ضمن خطة البلدية في إعادة سفلتة الشوارع .
حيث أوضح المهندس فارس القحطاني بأن البلدية تعمل حالياً على معالجة جميع الحفريات في الشوارع الرئيسية والفرعية المتضررة جراء السيول التي اجتاحت المدينة خلال شهر جمادى الأول .
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