قام مدير مركز دروب القمم للرعاية النهارية بالخرج الأستاذ / عبدالعزيز بن عبدالرحمن المعيذر بزيارة لمدارس فرسان الجزيرة و الإلتقاء بقائدها الأستاذ / سعد بن محمد بن بدن ، تم فيها أخذ جولة في المدرسة والإطلاع على أنشطتها و البرامج التي تقدمها.
و تم الإتفاق على عقد شراكة مجتمعية بين المركز و المدارس تتضمن استضافة المدارس لطلاب المركز وتقديم برامج و أنشطة ترفيهية ورياضية وثقافية لهم ، و أيضًا أن يقوم رائد النشاط في المدرسة الأستاذ / عماد الدين قرشي بتدريب طلاب المركز على الأداء المسرحي ودمجهم في بعض أنشطة المدرسة ، في نهاية اللقاء قدم الأستاذ / عبدالعزيز بن عبدالرحمن المعيذر شكره وتقديره لقائد ثانوية فرسان الجزيرة الأستاذ / سعد بن محمد بن بدن على الأستضافة و على مبادرته ودعمه لطلاب المركز .
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