اعتمد صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن تركي بن ناصر رئيس مجلس إدارة نادي النصر وضع شعار ” كلنا أمن ” على قمصان الفريق في المباراة النهائية لكأس ولي العهد بهدف أشراك الجماهير في التفاعل الايجابي بما يخدم الوطن والمواطن وتنمية الحس الأمني لدى الشباب الرياضي من خلال هذه التظاهرة الرياضية الكبيرة التي يرعاها نائب خادم الحرمين الشريفين .
ويعتبر شعار كلنا أمن محتوى لتطبيق رقمي انطلقت فكرتة بدعم وتوجيه مباشر من صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن نايف بن عبد العزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية بهدف توفير كل السُبل التي تمكّن المواطنين والمقيمين من تعزيز دورهم الفاعل في الإسهام والمشاركة في المنظومة الأمنية، حيث تسعى مديرية الأمن العام من خلاله لتمكين عامة النّاس من الإبلاغ عن الحوادث غير المعتادة، ليتم بعدها تكليف غرف العمليات 39 المنتشرة في أرجاء المملكة باستلام هذه البلاغات سواءً كانت حوادث لها ارتباط بالدوريات الأمنية أو المرور أو أمن الطرق، لاتخاذ الإجراءات الفورية في إطار سعي وزارة الداخلية إلى الاستفادة مما تقدمه التقنية الحديثة من يسر وسهولة في عمليّات التواصل، واستثمار ما تحتلّه تطبيقات الهواتف الذكيّة من مكانة مميزة في عالم التقنية من خلال سهولة استخدامها وسعة انتشارها، وسرعة في الوصول إليها، مما يرفع قدرة رجل الأمن في سرعة التعامل مع البلاغات الأمنية، ويوفر الجهد على المواطنين والمقيمين.
هذا وقد أكد الأمير فيصل بن تركي على أن هذه الرعاية الكريمة من نائب خادم الحرمين الشريفين هي تكريم لجميع الرياضيين في المملكة،وتأكيد على مدى اهتمام القيادة الرشيدة أيدها الله بقطاع الرياضة في هذا الوطن المعطاء.
وأضاف سموه : ” الحمد لله قطاع الشباب والرياضة يحظى باهتمام ورعاية ودعم من حكومة خادم الحرمين الشريفين وولي عهده الأمين وولي ولي العهد حفظهم الله، وباهتمام ومتابعة من أخي الأمير عبدالله بن مساعد رئيس الهيئة العامة للرياضة، واليوم وطننا ولله الحمد ينعم بالأمن والأمان والاستقرار والازدهار في شتى المجالات ومنها المجال الرياضي، وندعو المولى عز وجل أن يحفظ لنا قيادتنا الرشيدة ويديم على وطننا الغالي الأمن والأمان والاستقرار”.وفق “أخبار 24”.
وبين سموه أن الأندية الرياضية بصفة عامة ونادي النصر خاصة من أهم المؤسسات التي تهتم بالشباب وتسعى لاحتضانهم وتنمية مواهبهم لاستثمار طاقاتهم وأوقاتهم بما يعود عليهم بالنفع والفائدة ،والأندية الرياضية لابد أن يكون لها دور كبير وفـعـال في التواصل وخدمة المجتمع والعمل يدا بيد مع وزارة الداخلية الحريصة على تحقيق الأمن والاستقرار في كل أنحاء المملكة، وتوفير أسباب الطمأنينة والأمان لأبنائها،ومحاربة كل أشكال الجريمة ، بهدف الحفاظ على سلامة المجتمع السعودي وضمان تقدمه.
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