أكد الخبير التحكيمي عبدالعزيز الكثيري، أن حكم لقاء الهلال والفتح في دوري جميل تجاهل احتساب ركلة جزاء للفريق الفتحاوي، وتجاهل أيضًا احتساب واحدة للزعيم.
وفاز الهلال بهدف نظيف على الفتح في الدقائق الأخيرة سجله ياسر القحطاني، ليواصل الفريق العاصمي تربعه على صدارة جدول الدوري السعودي برصيد 53 نقطة.
وقال الكثيري:” في الدقيقة 2 هناك ركلة جزاء للهلال لم يتم احتسابها لوجود عرقلة داخل الـ 18 من قبل لاعب الفتح سياف البيشي”.
وأضاف: “هناك ركلة جزاء لم تحتسب لـفريق الفتح في الدقيقة 56 لوجود دفع من قبل حارس الهلال عبدالله المعيوف على حمدان الحمدان”.
وتابع:” هدف الهلال الذي سجله ياسر القحطاني صحيح ولا يوجد خطأ لصالح حارس الفتح علي المزيدي”.
فيما صرح محمد فودة الخبير التحكيمي عبر أكشن يا دوري، قائلًا، أن هناك ركلة جزاء للهلال بالفعل بعد إعاقة ليو داخل منطقة الجزاء، كما أن سقوط نواف العابد أيضا في الدقيقة 53 يعد مخالفة من مدافع الهلال وهي جزائية أخرى لم تحتسب للفريق الهلالي”.وفق “أخبار 24”.
وأضاف فودة: “حارس الهلال عبدالله المعيوف دفع لاعب الفتح داخل منطقة الجزاء، وهي ركلة جزاء واضحة لم تحتسب للفتح، كما أنه لا يوجد مخالفة لنواف العابد في الدقيقة 89، كما لا يوجد مخالفة للهلال بعد لمسة اليد الغير متعمدة لمدافع الفتح في الدقيقة 94″.
وقال فودة:” هدف الهلال غير صحيح، وكان من المفترض احتساب مخالفة لحارس الفتح بعد إعاقة إدواردو”.
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