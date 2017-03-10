أصر نجم وقائد النادي الأهلي ، تيسير الجاسم ،على أن فريقه لا يهمه نتيجة المنافس ” الهلال ” من عدمه وهدفه الفوز بالمباريات المتبقية بالدوري والمواجهات الهامة في بطولتي دوري أبطال آسيا وكأس خادم الحرمين الشريفين.
قال قلب الأهلي النابض تيسير الجاسم في تصريحات تلفزيونية عقب الفوز ضد المضيف الوحداوي بالثلاثة : ” الحمد لله على كل حال ،لا يهمنا تعثر الهلال من عدمه وتركيزنا على الانتصار في الخمس مباريات المقبلة، لم نكن مرضين في الدوري وسنحاول في آسيا والكأس”.
أضاف : ” لدينا مباريات مهمة في البطولة الآسيوية وكأس خادم الحرمين الشريفين ويهمنا إسعاد جماهيرنا التي تستحق في كل مباراة أن نهديها الإنتصار”.
أتم تيسير الجاسم ،بقوله : ” حريصين على الفوز أمام العين ،ومأدبة العشاء دورية على جميع اللاعبين كل جمعة لاخراج أنفسنا من الضغط،وعلى بيئة الأهلي أن تكون أكثر تآلف وبالأخص في هذه الفترة “.وفق “أخبار 24”.
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