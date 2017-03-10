أبدى الناقد الرياضي، علي الزهراني، استياءه الشديد من بعض الإعلاميين الذين يتلاعبوا بعقول الجماهير، ويقولون أن الرياضة فاسدة إذا ما تفوق نادي الهلال على منافسيه، وإذا حدث العكس فإن كل الأمور تسير بالشكل الصحيح.
وقال الزهراني في تغريدة عبر حسابه الشخصي على موق تويتر: “إذا اكتسح الهلال خصومه برقي العمل ومهارة النجم وخطة المدرب ، فالرياضة فاسدة أما إن تحقق العكس فكل شيء في السليم . هكذا يتلاعبون بعقولنا!”.
وكان الهلال قد حقق فوزاً قاتلاً على ضيفه الفتح بهدف دون رد حمل توقيع المهاجم المخضرم ياسر القحطاني، وذلك من الجولة 21 من دوري جميل للمحترفين، وجاء هدف الهلال القاتل في الثواني الأخيرة بعد انتهاء الوقت الأصلي والمحتسب بدل الضائع.
هذا ورفع الهلال رصيده بعد هذا الانتصار إلى 53 نقطة في صدارة جدول الترتيب، فيما تتجمد رصيد الفتح عند 16 نقطة في المركز الثالث عشر.وفق “النادى”.
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