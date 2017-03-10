علق القانوني عمر الخولي على قرار لجنة الاستئناف والمتمثل برفع الايقاف عّن لاعب نادي الهلال نواف العابد بعد ان تم ايقافه من قبل لجنة الانضباط لمباراتين عقب ما حدث بمباراة الاتحاد في دوري جميل للمحترفين مؤكدا ان ما حدث طبيعي ومتوقع.
وقال الخولي في حديث خاص لـ”شووت” :”عقوبة العابد منطقية على خلفية ما حدث منه في لقاء الاتحاد والسبب النص والواقع يقول ان النص غير ملائم فالقانون يعاقب اي رياضي يقوم باستفزاز الجمهور بالقول او الفعل واللاعب احتفل امام جمهور الخصم وطلب من زملائه عدم القدوم له وقام بحركات راقصة ولو قام بهذه الحركات بجهة اخرى من الملعب أو أمام جماهير ناديه لا يمكن ان تفسر انها استفزازية ولكن يجب الإشارة الى ان التوقيت والمكان غير ملائم وبدون الدخول في النوايا فان اي شخص يرغب بإصدار حكم على ما حدث من العابد يميل الى انها استفزازية ”
وبخصوص رفع الايقاف عّن العابد قال الخولي :”كلنا نعلم ما يتمتع به الهلال من قوة وايضا نعلم ان لجنتي الاستئناف ومن قبلها الانضباط لا تتمتعان باي درجة من الاستقلال من الضغوطات المحيطة وكان متوقع رفع العقوبة بدون الاستناد لنظام او منطق ولست مندهش من ذلك لأنها لا تملك سوى ان تقوم بذلك”.
وتطرق الخولي لإيقاف لاعب الاتحاد فهد المولد والفرق بينه وبين عقوبة العابد وقال :”تم اتخاذ عقوبة العابد لمدة مباراتين في قرار قابل للاستئناف من اجل ان يكّون هناك مجال لرفع العقوبة من الاستئناف بينما عوقب المولد لمباراة من اجل ان يكّون نهائي ولا رجعه فيه وهذا بنص اللائحة واساس لم يكن من المفترض ان يكّون ايقاف العابد قابل للاستئناف واللجنة ولا دخل فيه لان المتضرر يحق له التظلم بالشق المالي فقط”.
وختم الخولي تصريحاته بالتأكيد على ان الاتحاد هو النادي الوحيد المتضرر من ما حدث بينما استفاد قطبي العاصمة الهلال والنصر وقال :” مع هذه اللجان كل شيء متوقع مهما كانت الحالة وبغض النظر عّن لوائح النظام وانا مستغرب من معاقبة المولد لأنه نال عقوبته في المباراة والانضباط عاقبته في مادة خاصة بالوقائع التي لم يراها الحكم او الوقائع التي تحدث عقب المباراة ولكن لان مباراة الاتحاد القادمة ستلعب مع النصر ولان هذا الفريق محاط بغشاء لا يقل قوة عّن الهلال تمت هذه الخطوة وهناك من له رغبة بأن يخرج نادي الاتحاد خالي الوفاض من الموسم”.
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