كَثِيرَاً ما تلجأ ربات البيوت إلى إلقاء قشور الخضروات في القُمامة، عند طهي الطعام، على الرغم من فوائدها العديدة، واحتوائها على العديد من المعادن والفيتامينات والألياف.
وقالت مختصة التغذية المعتمدة، ماري جين، في حديث لصحيفة ‘‘ديلي ميل‘‘: ‘‘هناك عِدَّة أسباب تدفع ربة المنزل إلى الامتناع عن تقشير الخضروات، وفي مقدمتها احتواء القشور على أعلى النسب من المواد الغذائية المفيدة‘‘، مضيفة أن قشور الخضروات مثل: البطاطا، والخيار، والجزر تحتوي على الكثير من الفوائد الصحية، فهي غنية بالألياف المفيدة لعملية الهضم، وتَتَمَيَّز قشور الخيار باحتوائها على غالبية المواد المضادة للأكسدة وفيتامين ك، في حين أن قشور البطاطا غنية بالحديد، والكالسيوم، والبوتاسيوم، والمغنزيوم، وفيتامين بي6، وفيتامين سي.
وأَضَافَتْ جين، عندما يقوم الناس بهرس البطاطا المسلوقة غَالِبَاً ما يقومون بالتخلص من القشور ورميها في القُمامة، مع أنه بالإمكان ببساطة غلي هذه القشور، وإعادة خلطها مع باقي البطاطا المهروسة.
وَأَكَّدَتْ أنه بشكل عام تحتوي قشور الخضروات على نسبة عالية من مضادات الأكسدة التي تحارب الجذور الحرة، وهي مجموعة من الذرات التي يمكن أن تسبب ضرراً للجسم عند إنتاجها بكميات كبيرة. كما تحتوي القشور على نسب عالية من فيتامينات سي وأي التي تساعد على تحييد الجذور الحرة والحد من أضرارها.
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