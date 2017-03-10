ألزمت الإدارة العامة للمرور بمنطقة القصيم المنشآت بتوفير باصات مناسبة لنقل العمالة؛ بدلاً من السيارات المكشوفة، من أجل حفظ كرامتهم وراحتهم.
وخاطبت إدارة المرور غرفة القصيم، وفقاً لصحيفة “الرياض”، بضرورة تنفيذ التوجيهات الجديدة، وإلزام الشركات والمؤسسات والأفراد بتوفير باصات مناسبة لنقل العمالة، والابتعاد تماماً عن نقلهم بسيارات مكشوفة.
وأشارت إلى أن هذه الخطوة تأتي لحفظ كرامة العمال وراحتهم، وتفادياً للتقلبات الجوية، ولخلو السيارات المكشوفة من وسائل السلامة.
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