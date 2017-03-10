أعلنت شرطة منطقة مكة المكرمة مساء أمس الخميس، القبض على المطلوب السابع والأخير في قضية الاعتداء الذي تعرض له رجل أمن الثلاثاء الماضي قبالة كورنيش الحمراء بجدة.
وأوضح المتحدث الرسمي للشرطة العقيد عاطي القرشي أن آخر المتورطين في الجريمة تشادي الجنسية ويُدعى أكرم عبدالله موسى طاهر ولقبه “بروفه”، ويبلغ من العمر 19 عاماً، لافتاً إلى أن الجهات الأمنية أحالت المتورطين السبعة في الجريمة إلى هيئة التحقيق والادعاء العام.
وكانت شرطة مكة المكرمة قد نشرت في وقتٍ سابقٍ التفاصيل كافة الخاصة بالمتهمين في القضية وصورهم، مشيرةً إلى أن الجناة السبعة وهم من قائدي الدراجات النارية، قاموا بالاعتداء على رجل أمن بعد محاولته التعامل معهم بسبب إثارتهم الفوضى وتهديد سلامة المتنزهين، كما بادروا بالاعتداء على أحد رجال الحراسات الأمنية الخاصة عند محاولته مساندة رجل الأمن، ليفروا بعدها من الموقع.وفق “أخبار 24”.
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