رد الدكتور عادل الطريفي وزير الثقافة والإعلام على مواطن رحب به خلال افتتاح معرض الرياض الدولي للكتاب، بتقبيله، ليحظى تصرف الطريفي مع المواطن بإعجاب كبير من مرتادي شبكات التواصل الاجتماعي.
وأظهر مقطع فيديو متداول ردة فعل وزير الثقافة والإعلام على مواطن رحب به بحرارة أثناء تجواله في معرض الكتاب قائلاً: “حياك الله طال عمرك يا مرحباً ومسهلاً”، ليرد عليه الوزير بتقبيله مباشرة دون أن يوجه له أي كلمة.
وفق “أخبار 24”.
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