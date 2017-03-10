استقبل سعادة قائد قاعدة الأمير سلطان الجوية اللواء طيار ركن عبدالله بن سعد الشمراني في مكتبه سعادة مدير التعليم بمحافظة الخرج الدكتور عبدالرحمن بن عبدالله العبدالجبار بعد ظهر اليوم الأربعاء الموافق 9 / 6 / 1438 هـ وذلك في مقر قيادة قاعدة الأمير سلطان الجوية ..
بعد ذلك قاما بزيارة ابتدائية نجد للبنين واطلعا على مرافقها وما تحويه من تجهيزات ووسائل تعليمية .. تلاها تدشين معرض ( فطن ) ومعمل الحاسب الآلي في متوسطة قاعدة الأمير سلطان للبنات واطلعا على أركان معرض فطن وعرض مرئي عن أهمية البرنامج والهدف منه وهو لحماية أبنائنا وبناتنا من الانحراف السلوكي والاخلاقي ، وكذلك تجسيد التعاون المثمر بين تعليم الخرج وقاعدة الأمير سلطان في إنجاح البرنامج ، ثم عقد اجتماع لمناقشة التعاون المشترك والوقوف على الاحتياجات وكذلك التفاهم على الخطط التعليمية والتدريبية ،وفي نهاية الزيارة دوّن سعادة مدير التعليم في سجل الزيارات كلمة أشاد فيها بجهود وتعاون قائد قاعدة الأمير سلطان الجوية على الجهود المبذولة في كل مايخدم الحراك التعليمي ..
وفي نهاية الزيارة تم تكريم اللواء الشمراني ومدير التعليم من قبل المدارس المزارة .
حضر التدشين أركانات قائد قاعدة الأمير سلطان الجوية ومدير العلاقات العامة والتوجيه المعنوي المقدم فني الركن سعيد بن أحمد الشهراني و مساعد مدير التعليم للشؤون المدرسية الدكتور صالح بن بخيت الدويلة ومدير التجهيزات المدرسية الأستاذ خالد بن عبدالله الحميد ومستشار مدير التعليم التعليمي الأستاذ أحمد بن صبار العنزي ومشرف أمانة إدارة التعليم الأستاذ عمر بن عبدالعزيز الخويطر ومنسق برنامج فطن الأستاذ فهد بن راشد المياح .
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