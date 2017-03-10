قدَّم مدير التعليم الدكتور عبدالرحمن العبدالجبار واجب العزاء لأسرة المعلم فهد الطمرة، الذي انتقل إلى رحمة الله تعالى إثر عارض صحي ألم به . ونقل العبدالجبار تعازي الأسرة التعليمية في تعليم الخرج ، لذوي الفقيد داعياً الله عزَّ وجلَّ أن يتغمده بواسع رحمته ، كما قام العبدالجبار بتقديم واجب العزاء والمواساة لأسرة السويلم في وفاة محمد بن مبارك السويلم سائلا المولى عز وجل له الرحمة والمغفرة .
رافق العبدالجبار كل من مدير العلاقات العامة والإعلام أ. منصور السعيدان ومشرف الأمانة أ. عمر الخويطر.
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