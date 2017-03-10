اختتم الاسبوع الوطني للموهبة بإدارة تعليم الخرج ومكتب تعليم الدلم .اليوم الخميس ممثل بقسم الموهوبات.
وقد تضمن الأسبوع عدة فعاليات وانشطة على مستوى المدارس وكذلك مشاركة قسم الموهوبات بعمل خطة للفعاليات المقامة والتي تستهدف منسقات الموهوبات بالمدارس وبرامج تدريبية للطالبات الموهوبات والمتفوقات.
الجدير بالذكر أن برنامج أسبوع الموهبة في تعليم الخرج يحظى برعاية ودعم مباشر من سعادة مدير التعليم الدكتور عبدالرحمن العبد الجبار ومتابعة وعناية من المساعدة لشؤون التعليمية بنات الأستاذة شريفة القرني وحماس وتفاعل من قائدات المدارس ومنسوباتها لما فيه من برامج تستقطب المبدعات وتثير دافعيتهن نحو التميز والإبداع . بالإضافة إلى نشاط إعلامي واسع لإبراز المبدعين والمبدعات والتعريف بمنجزاتهم العلمية .ذكرت رئيسة قسم الموهوبات أ . هدى الرشيدي في ختام أسبوع الموهبة في تعليم الخرج أن البرنامج يأتي في سياق الهدف العام من برامج رعاية الموهبة والموهوبين وانطلاقاً من مبدأ نشر ثقافة الموهبة والإبداع لدى جميع فئات المجتمع من خلال تخصيص أسبوع دراسي محدد لتقديم برامج وفعاليات تتفاوت ما بين ورش عمل ودورات وتقديم عروض وتجارب تختص بالموهبة والإبداع ؛ تساهم في تنمية التفكير الإيجابي للمجتمع نحو الموهبة والإبداع.
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