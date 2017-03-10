تنطلق فعاليات ملتقى رفق الإرشادي برعاية محافظ محافظة الخرج أ. شبيلي بن مجدوع المجدوع الأثنين القادم وينفذ خلال الفترة من (14-16/ 6 /1438هـ ) ويشمل على مجموعة من الفعاليات العلمية والتربوية ويستهدف منسوبوا التعليم وأولياء الأمور والطلبة والمجتمع المحلي بالتعاون مع جهات الإختصاص .
وتجدر الإشارة ان الملتقى الارشادي يهتم بالجانب المعرفي والوقائي لخفض العنف المدرسي .
وتعد مشكلة العنف ظاهرة اجتماعية في المجتمعات الماضية والحاضرة ، وقد بدأ الاهتمام العالمي بظاهرة العنف نتيجةً لتطور الوعي النفسي والاجتماعي لدى المجتمعات وضرورةً لتوفير المناخ المناسب لنمو الإنسان نمواً سليماً جسدياً ونفسياً واجتماعياً.
ويعتبر العنف المدرسي من بين المشكلات التي تعاني منها المنظومة التربوية في كافة المجتمعات فهي إحدى المشكلات المنتشرة في المدارس وقد أُتخذ في سبيل خفضه مجموعة من الإجراءات التربوية والتعليمية .
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