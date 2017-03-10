( إنا لله وإنا إليه راجعون)
انتقل إلى رحمة الله عبدالله بن راشد العرفج والد أ. راشد العرفج قائد ثانوية الأمير ناصر بن عبدالعزيز وسوف يصلى عليه غدا بعد صلاة الجمعة بجامع بن باز بالدلم.
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عبدالله بن راشد العرفج فى ذمة الله
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الخرج اليوم - سعود الضحوك :
( إنا لله وإنا إليه راجعون)
( إنا لله وإنا إليه راجعون)
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