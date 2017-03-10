يسر لجنة التنمية الاجتماعية الأهلية بالهياثم عن بدء التسجيل في أكاديمية سبورت الرياضية، والتسجيل عن طريق الواتس اب 0555144549 فالعدد محدود
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التسجيل في أكاديمية سبورت الرياضية
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