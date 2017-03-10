نجح سائق صهريج مياه باكستاني في إنقاذ أسرة كانت تستقل سيارة اشتعلت فيها النيران جراء حادث تصادم مروري، فيما قامت إدارة خدمات المياه بالمنطقة الشرقية بتكريمه على عمله.
وتعود القصة إلى أن السائق، ويدعى محمد منصور، شهد أثناء قيادته لصهريج المياه انحراف إحدى المركبات واصطدامها بجسم خارج الطريق واشتعال النيران فيها، فتوقف بجانب المركبة وقام بإخراج من بها وإجراء الإسعافات الأولية لهم والتواصل مع الجهات الأمنية.
ولم يتوقف الأمر عند هذا الحد، حيث أقدم السائق أيضاً على تفريغ جزء من حمولة الصهريج على المركبة لإطفاء الحريق.
من جهته، قام مدير عام خدمات المياه بالمنطقة الشرقية المهندس عامر بن علي المطيري، أمس (الخميس)، بتكريم السائق على ما قام به من عمل بطولي، وقدم له درعاً ومبلغاً مالياً ورحلة لأداء مناسك العمرة.وفق “أخبار 24”.
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