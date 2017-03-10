قدمت معلمات في مدرسة ثانوية بمكة المكرمة شكوى ضد مديرة المدرسة، قائلات إنها تستغل سلطتها وموقعها الوظيفي وتفرض عليهن دفع راتب موظفة (مدخلة بيانات) تعمل في المدرسة.
وأضافت المعلمات أن المديرة تستغل منصب أحد أقاربها في إدارة تعليم مكة المكرمة لتهديدهن، لافتات إلى أنهن قدمن شكوى ضدها لمكتب تعليم شمال مكة؛ لكن دون جدوى.
وأفادت المعلمات بأن المديرة زادت من ضغطها على المعلمات اللاتي قدمن إفاداتهن للجنة التحقيق في الشكوى، وعملت، بحسب “المدينة”، على تحريض الطالبات عليهن، بالإضافة إلى مضايقة كل معلمة ترفض دفع راتب مدخلة البيانات والتشهير بها.
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