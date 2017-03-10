دشّن الأمير فيصل بن بندر أمير منطقة الرياض، اليوم الخميس، مشروع إسكان رماح، الذي يستعد لاستقبال مستحقيه بنسبة إنجاز 100%، وعلى مساحة 209,797م٢.
ونشرت وزارة الإسكان صورا للوزير ماجد بن عبدالله الحقيل بصحبة الأمير فيصل، خلال جولتهما على مشروع إسكان رماح، الذي يضم (82) وحدة سكنية.
وبينت الوزارة أن المشروع يشمل كذلك 88 أرضا مطوّرة، إضافة إلى مسجد، ومدرسة بنات، وخدمات تجارية، وحدائق، وملاعب للأطفال.
وأظهرت الصور التي نشرتها الوزارة تصميم المنازل من الخارج، بالإضافة إلى صور تكشف ديكوراتها الحديثة من الداخل.وفق “أخبار 24”.
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