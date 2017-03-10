اعتقلت السلطات الإندونيسية سيدة (40 عاما) حاولت دخول مقر إقامة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز في جزيرة بالي الإندونيسية.
وكانت السيدة قد وصلت إلى المقر ظهر يوم الاثنين الماضي، وقالت إنها قادمة من سومطرة الشمالية لتقديم هدية لخادم الحرمين الشريفين، وأصرت على مقابلته لتسليمه الهدية.
وتدخل الحراس الشخصيون لخادم الحرمين الشريفين مباشرة لاحتواء الموقف، حيث نسقوا مع الشرطة المحلية، التي اعتقلت السيدة لاستجوابها والتحقق من الأغراض التي كانت تحملها.
وتولى فريق متخصص في التعامل مع المتفجرات تفتيش “الهدية”، حيث عثروا على جهاز لابتوب وأوراق يصل عددها إلى 500 ورقة كُتبت بها قصائد لمدح خادم الحرمين.
وبعد التحقيق مع المرأة، توصل مسؤولون في الشرطة المحلية للتشكيك في الصحة العقلية للسيدة وترجيح أنها تعاني من اعتلالات نفسية، الأمر الذي أكدته الفحوصات التي أجريت عليها.وفق “أخبار 24”.
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