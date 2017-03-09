نقضت لجنة الاستئناف باتحاد الكرة قرار لجنة الانضباط بحق لاعب الهلال نواف العابد، وأصدرت قراراً برفع العقوبة الصادرة من الانضباط بحقه، والتي تضمنت الإيقاف لمباراتين رسميتين والغرامة بمبلغ 40 ألف ريال.
وأوضحت الاستئناف في حيثيات قرارها بقبول استئناف نادي الهلال ورفع العقوبات الصادرة ضد العابد، أن لجنة الانضباط استندت في قرارها على تقارير المباراة التي فهم منها أن توجه اللاعب نحو رابطة مشجعي الاتحاد والاحتفال بعد تسجيله هدف فريقه الثالث في مرمى فريق الاتحاد هو السبب في تأجيج الجماهير ورميها قوارير المياه، في حين أن رمي القوارير بدأ قبل ذلك بكثير، ومنذ أن سجل الهلال هدفه الأول.
وأضافت اللجنة، أن احتفالية اللاعب لم تكن خارجة عن المألوف وليس فيها استفزاز لجمهور الفريق الخصم، بجانب أنها لم تكن سبباً في إثارة الجمهور ودفعه لرمي ما يزيد عن 10 من قوارير المياه الفارغة، لذلك رأت أنه لا يستحق العقوبة الصادرة ضده.
وكان نواف العابد اتجه نحو رابطة مشجعي نادي الاتحاد واحتفل أمامها بهدفه الذي سجله في الدقيقة 94 من عمر المباراة التي جمعت فريقه مع فريق الاتحاد مؤخراً ضمن الجولة 20 من “دوري عبداللطيف جميل”، والتي كسبها الهلال بنتيجة 3 أهداف مقابل هدف واحد للاتحاد، فعاقبته لجنة الانضباط بالإيقاف مباراتين رسميتين والغرامة بمبلغ 40 ألف ريال.وفق “أخبار 24”.
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