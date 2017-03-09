أوضح الناقد الرياضي علي الزهراني أنّ قبول الاستئناف المُقدم من إدارة الهلال بحق قرار لجنة الانضباط بإيقاف نواف العابد مباراتين وتغريمه 40ألف ريال ,يؤكد عشوائية الانضباط ومحدودية فهم القائمين عليها ,واصفاً إياه بالعادل والسليم .
وكانت لجنة الاستئناف بالاتحاد السعودي لكرة القدم ,قد قررت قبول الطعن المقدم من إدارة الهلال بشأن عقوبة نواف العابد مباراتين وتغريمه 40ألف ريال على خلفية احتفاله بتسجيل الهدف الثالث أمام جمهور الاتحاد,ومن الممكن أن يزج الأرجنتيني رامون دياز مدرب الهلال باللاعب نواف العابد في مباراة الليلة أمام الفتح.
وعلّق “الزهراني” على قرار الاستئناف ,عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي في “تويتر”:” نقض قرار عقوبة نواف العابد من قبل لجنة الاستئناف أكد عشوائية الانضباط ومحدودية فهم القائمين عليها .. قرار عادل وسليم 100% “وفق “أخبار 24”.
وأضاف :” الخطة البديلة بعد إرساء قاعدة العدل في القانون :- لجنة الاستئناف هلالية”.
يُذكر أنّ إدارة نادي الهلال أول أمس الثلاثاء قد رفعت رسميا استئنافا ضد القرار الصادر من لجنة الانضباط بإيقاف لاعب الفريق نواف العابد مباراتين رسميتين وتغريمه 40 ألف ريال, سعياً من مجلس الإدارة في حفظ حقوق النادي وكافة لاعبيه ومنسوبيه وذلك عبر القنوات الرسمية.
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