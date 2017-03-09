أكد الناقد الرياضي سعود الصرامي , أنّ إدارة النصر برئاسة الأمير فيصل بن تركي قد تجاهلت رأي المدرب الفرنسي كارتيرون في عدم مشاركة الثنائي حسين عبدالغني وعبدالله العنزي في نهائي كأس ولي العهد أمام الاتحاد ,وأصرّت على حضورهما برغم ضعف المردود الفني للقائد ,وغيابات الحارس الكثيرة دون تقديم الأعذار لذلك .
ويخوض النصر نزالاً حاسماً أمام العميد غداً الجمعة على كأس ولي العهد في النهائي , وتأمل جماهير العالمي التتويج بهذا اللقب لتحسين الصورة الباهتة خلال الموسم الحالي وابتعاده شكلياً عن منافسة المتصدر”الهلال” على لقب الدوري .
وكتب”الصرامي” عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي في “تويتر”:”المدرب معترض بشدة على مشاركتهما..؟ الحارس لكثرة غيابه.! و الكابتن لضعف مردودة الفني.! الإدارة قررت تجاهل رآي المدرب و آصرت على مشاركتهما..!!”
وعن حكم النهائي ,قال “الصرامي”:”آفضل حكم في العالم.. الإنجليزي مارك كلاتنبرغ.. يقود كلاسيكو القرن.. بين النصر و الإتحاد.. على نهائي كآس ولي العهد”.
كما وضع الناقد الرياضي سعود الصرامي تشكيلة لفريق النصر في النهائي وفقاً للمعطيان الموجودة ,فقال :”تشكيلة النصر. العنزي. عبدالغني.برونو. الغامدي.. عمر هوساوي. غالب. عوض خميس ‘يحيي’ توماسوف..آيالا. السهلاوي. حسب آخر تدريب و العلم عند الله”.وفق “أخبار 24”.
وأنهى “الصرامي” تغريداته بتشكيلة الاتحاد ,فقال :”تشكلية الإتحاد للنهائي فواز حارس مرمي. عدنان فلاته. ياسين. عسير’المزيعل. الآنصاري باجندوح.فلانوفا.السميري كهرباء و العكايشي و العلم عند الله”.
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