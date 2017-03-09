أعلنت شرطة مكة المكرمة في بيان لها اليوم (الخميس) عن هويات المعتدين بالدراجات النارية على رجل أمن قبالة كورنيش الحمراء في جدة، ونشرت صورهم، فيما أوضحت عدد من تم القبض عليهم ومن يتم البحث عنهم حتى هذه اللحظة.
وقالت الشرطة في بيانها إن سبعة من قائدي الدراجات النارية اعتدوا على رجل الأمن، وذلك بعد محاولة التعامل معهم بسبب إثارتهم الفوضى وتهديد سلامة المتنزهين والقاطنين، كما بادروا بالاعتداء أيضا على أحد رجال الحراسات الأمنية الخاصة عند محاولته مساندة رجل الأمن، ومن ثم الفرار من الموقع.
وأوضحت أن جهود البحث والتحري أسفرت عن القبض على خمسة من بين سبعة مطلوبين وفق “أخبار 24” ، هم:
1- صديق ماجد صديق الرشيدي (سعودي الجنسية) يبلغ من العمر (18) سنة، وهو الشخص الذي قام بدهس رجل الأمن عمداً.
2- حسين محمد عبدالكريم (تشادي الجنسية) يبلغ من العمر 25 سنة، لا يحمل إثبات هوية.
3- حسن علي موسى (تشادي الجنسية) يبلغ من العمر 20 سنة، لا يحمل إثبات هوية.
4- هارون آدم كوبر (نيجري الجنسية) يبلغ من العمر 20 سنة.
5- يعقوب أحمد محمد عبدالفتاح (يمني الجنسية) يبلغ من العمر 28 سنة.
وأفادت بأن التحقيقات معهم ربطتهم باثنين آخرين شاركا في الاعتداء، هما: وجدي ناصر علي باصبرين، (يمني الجنسية) يبلغ من العمر 24 سنة، مخالف لنظام الإقامة، وأكرم بروفه (تشادي الجنسية) يبلغ من العمر 20 سنة، مخالف لنظام الإقامة، وما زالت الجهات الأمنية تسعى للقبض عليهما.
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