أوضحت جامعة الملك عبدالعزيز، أنها اتخذت كافة الإجراءات والاحتياطات اللازمة بشأن ما جرى تداوله حول العثور على ثعابين في القسم الخاص بالطالبات بالجامعة، مؤكدة عدم وجود أي خطر على طالبات ومنسوبات الجامعة.
وأكد وكيل الجامعة للمشاريع الدكتور عبدالله الغامدي، أن برنامج مكافحة مكثف بدأ تنفيذه في جميع المباني والحدائق التابعة للجامعة، وأن هذا البرنامج سيتواصل خلال عطلة نهاية الأسبوع، بما يضمن عدم وجود أي خطر على طالبات أو منسوبات الجامعة.
وكان مرتادو مواقع التواصل الاجتماعي تداولوا صوراً ومقاطع فيديو تظهر وجود ثعابين وفئران في القسم الخاص بالطالبات بجامعة الملك عبدالعزيز، مشيرين إلى أن مشهد الثعابين بث الرعب بين طالبات ومنسوبات الجامعة.وفق “أخبار 24”.
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