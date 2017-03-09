دشن وزير التعليم الدكتور أحمد العيسى اليوم “الخميس” برنامج التأمين الصحي الاختياري لمنسوبي التعليم، بالتسجيل كأول المنضمين للبرنامج الذي يتم في المرحلة الأولى بالتعاون مع شركة تكافل الراجحي.
وقال العيسى إن البرنامج خدمة تقدمها الوزارة لأبناء التعليم لتساهم في تحقيق مزيد من الاستقرار والرضا الوظيفي لدى المعلمين والمعلمات، مضيفاً أنه ليس للوزارة أي مصلحة مادية أو معنوية من هذا البرنامج سوى تقديم خدمة صحية مناسبة لمنسوبي التعليم وأسرهم.
من جهته، أوضح مدير مركز المبادرات النوعية بالوزارة الدكتور أحمد قران أن التأمين الاختياري يخضع لضوابط وأحكام مجلس الضمان الصحي، مبيناً أنه يجوز للمؤمن له تلقي الخدمة الطبية خارج شبكة مقدمي الخدمة المحددة له، وذلك في الحالات الطارئة فقط.
وفق “أخبار 24”.
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