نفذت وزارة الداخلية اليوم “الخميس” بمدينة الدمام حكم القتل تعزيراً في مواطن لإقدامه على اختطاف عدد من الفتيات القاصرات وفعل الفاحشة بهن بالقوة.
وقالت الوزارة في بيان لها إن الأجهزة الأمنية ألقت القبض على المواطن علي بن عايض بن علي مداوي لخطفه عددا من الفتيات القاصرات وأخذهن لمنطقة بعيدة عن العمران وفعل الفاحشة بهن بالقوة، إضافة لحيازته المسكر بقصد شربه.
وأبانت أن التحقيق مع الجاني أسفر عن توجيه الاتهام له بارتكاب الجرائم المنسوبة إليه، وبإحالته للمحكمة الجزائية صدر بحقه صك يقضي بثبوت ما نسب إليه شرعاً والحكم بقتله تعزيراً لشناعة وبشاعة الجرم الذي ارتكبه وتكرره منه.
وأضافت أنه تم تأييد الحكم من محكمة الاستئناف ومن المحكمة العليا، وصدر أمر ملكي يقضي بإنفاذ ما تقرر شرعاً، حيث تم تنفيذ حكم القتل تعزيراً بالجاني اليوم بمدينة الدمام.وفق “أخبار 24”.
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