رفض أمير منطقة عسير الأمير فيصل بن خالد إحالة مصور مقطع الفيديو الذي أظهر أسلاك كهرباء تخترق مبنى تحت الإنشاء بمحايل عسير، لهيئة التحقيق والادعاء العام، كما أوصت بذلك اللجنة المكلفة بالتحقيق في الواقعة.
وقال محافظ محايل محمد المتحمي، الذي يرأس اللجنة إن أمير المنطقة رأى الاكتفاء باستدعاء المصور وشكره على التنبيه لهذه المخالفة، وإفهامه بأن الطريقة التي اتبعها فيها إثارة وتستوجب المساءلة، وأنه كان الواجب عليه إشعار الأمانة بالأمر بدلاً من نشر المقطع.
وأبان أن أمير المنطقة وافق على بقية توصيات اللجنة، والتي تشمل تحميل المواطن دفع تكاليف إزاحة الكهرباء، وإحالته مع المقاول للتحقيق من قبل الجهات المختصة، مشيراً إلى أنه تمت الموافقة على إحالة الجهات الرقابية والميدانية التابعة للبلدية والكهرباء للتحقيق.
من جهته، اعترض المواطن صاحب الأرض ويدعى “عبدالله أبونخاع” على تحميله تكاليف ورسوم إزاحة أسلاك الكهرباء من المبنى، مبيناً أنه راجع البلدية والكهرباء مرات عديدة إلا أن مماطلاتهم وتعقيداتهم عطلت الإزاحة، مبيناً أن بحوزته المستندات والوثائق التي تثبت ذلك.وفق “أخبار 24”.
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