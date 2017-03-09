أكدت مصادر، أن لجنة الاحتراف باتحاد الكرة أغلقت قضية اللاعب عوض خميس، بعد أن توصلت لقرارٍ نهائي بشأنها، مبينة أن اللجنة أمسكت عن إعلان القرار حتى نهاية الشهر الحالي.
وبينت المصادر أن اللجنة ستعلن قرارها عقب انتهاء لقاء نهائي كأس ولي العهد بين النصر والاتحاد بالرياض غدا الجمعة، وعقب انتهاء مباراتي المنتخب ضد تايلاند والعراق في يومي 23 و28 من الشهر الحالي.
وأضافت المصادر، وفقا لـ”الاقتصادية”، أن اللجنة تسلمت من إدارة نادي النصر العقد الذي أبرمته مع اللاعب في 24 يناير 2017 بناء على العرض الذي أرسلته للاعب، بدلاً من العقد الذي وقعه معه الأمير فيصل بن تركي رئيس النادي في 21 فبراير الماضي، فيما وقعت إدارة الهلال معه يوم 9 يناير الماضي.
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