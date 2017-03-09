كشف موسى محمد احمد العجب الملقب بأبو الضي صاحب المطعم الذي يقدم الماكولات السودانية بحي الناصرية بالرياض أن اقبال لاعبي النصر والشباب للمطعم له قصة طويلة، بدأت منذ تأسيس المطعم، وعن طريق سعيد العويران نجم نادي الشباب والمنتخب السعودي السابق، الذي كان أول زبون من نجوم الكرة السعودية لهذا المحل، وكان سببا في جذب زملائه اللاعبين في نادي الشباب قبل ٢٥ عاما .
وقال العجب: لاعبا النصر صالح المطلق ومحيسن الجمعان من أكثر الزبائن تواصلا مع المطعم، وتربطني علاقة جيدة مع صالح المطلق كونه كان جارا لي في مقر السكن بحي الخالدية، وكان سببا في إقبال لاعبي النصر للمطعم ، واستمر ذلك منذ ذلك الوقت حتى هذه اللحظة مع تعاقب الأجيال، وتربط نجوم الكرة السعودية والمسؤولين في المطعم علاقات قوية، وهذا جعل المطعم ينتشر بشكل كبير بين اللاعبين “.
وأضاف : أن أكثر الأشياء التي يطلبها اللاعبون هي الكوارع والمشاوي والأسماك بجانب الفول الأصلي المعمول بالطريقة السودانية .
وتابع ” آخر ضيف استقبلناه من النجوم كان الفرنسي باتريس كارتيرون مدرب النصر الذي تناول جميع الوجبات التي يقدمها المطعم لزبائنه ” وأكد العجب أن محمد السهلاوي ووليد عبدالله من أكثر النجوم تواجدا في المطعم بجانب حسن الراهب وعبدالرحمن الدوسري ونايف هزازي وحسين النجعي .وفق “الرياضية”.
وأوضح : نقدم الأكلات للنجوم مجانا ولا نسمح أبدا لضيوف المطعم بدفع الحساب لكن أحد الإعلاميين السعوديين رفض تناول أي وجبة دون دفع الحساب، وحققنا رغبته بعد إصراره على الدفع.
وقدم العجب الدعوة للاعبي الهلال لزيارة المطعم ولكل لاعب يحب الماكولات السودانية .
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