روى الحكم السعودي عمر الشهري، الذي تعرض لاعتداء من قبل لاعبي فريق النهضة، بعد انتهاء مباراتهم أمام الحزم والتي فاز بها الأخير بنتيجة (3-1) أول أمس (الثلاثاء) في تصفيات المملكة المؤهلة للدوري الممتاز، تفاصيل واقعة الاعتداء وماذا كان موقف لجنة الحكام من الاعتداء عليه.
وأوضح الشهري وفقاً لـ “الشرق الأوسط”، أنه بعد إطلاقه صافرة النهاية ووقوفه بجانب زملائه الحكام فوجئ بتعرضه للاعتداء بالركل والضرب من الأمام والخلف من عدد لا يقل عن 5 لاعبين من فريق النهضة، وطاردوه حتى غرفة تبديل الملابس، حتى تدخل عدد من الموجودين في الملعب بمساندة مشجعين نزلوا من المدرجات لينقذوه، مشيراً إلى أن إدارياً بفريق النهضة ساندهم في اعتدائهم.
وأضاف أنه تقدم ببلاغ للشرطة ضد مَن اعتدوا عليه، ولا تزال هناك آثار للضرب على صدره وأجزاء من جسده، نافياً اتهام أحد لاعبي النهضة له بأنه تحدث عن تعمده هزيمة فريقه بين الشوطين، وبيّن أنه ليس منطقياً أن يقول ذلك في ظل وجود مراقبين ومقيمين في الملعب.
وعن موقف لجنة الحكام بالاتحاد السعودي، أشار الشهري (24 عاماً) إلى أن رئيس اللجنة مرعي عواجي تواصل معه وأكد وقوف الاتحاد بالكامل بجانبه، وأكد له أنه سيحصل على حقه الشرعي والقانوني لأننا في دولة قانون.
يذكر أن إدارة نادي النهضة أصدرت بياناً حول الواقعة أمس (الأربعاء)، قدمت خلاله اعتذارها للحكم وللجنة الحكام مدينة تصرف لاعبيها، وأكدت أنها أوقفت جميع اللاعبين المشاركين في الاعتداء عاماً و6 أشهر، مطالبة لجنة الحكام باختيار حكام على مستوى عال في مباريات الفئات السنية.
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