حضر قائد الاتحاد السابق، الاسطورة محمد نور، تدريبات الفريق الكروي الاول في الرياض على ملعب الملز، والتي يستعد من خلالها النمور للمباراة النهائي لكأس سمو ولي العهد، والتي تجمعه بالنصر على ملعب الملك فهد الدولي بالرياض الجمعة المقبل.
والتقى (الفيتو) نور بلاعبي الفريق الاول قبل التدريبات، التي اشرف عليها المدرب التشيلي لويس سييرا، وذلك لدعمهم قبل المباراة النهائي وتجهزيهم للظفر بالبطولة والعودة للبطولات من جديد.وفق “أخبار 24”.
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