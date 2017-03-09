أصدر مدير الإدارة العامة للمرور اللواء عبدالله الزهراني توجيهاً لمديري إدارات المرور، بأن ترفع هيئات الفصل في المنازعات المرورية المخالفة المرورية لحدها الأعلى، في حالة وجود ما يبرر ذلك.
وذكرت مصادر، وفقاً لـ”سبق”، أن المخالفات المرورية ستسجل في حدها الأدنى ابتداءً، إلا أن هيئة الفصل في المنازعات ستتولى رفع المخالفة إلى حدها الأعلى حتى قبل اكتمال شهر على تسجيلها، في حال ثبت أن المخالفة تسببت في إخلال بالسلامة العامة.
وكان وزير الداخلية الأمير محمد بن نايف قد وافق على تطبيق رفع المخالفات إلى حدها الأعلى في حال ثبت أنها تخل بالسلامة العامة، وذلك بالنسبة للمخالفات المسجلة اعتباراً من 26/ 1/ 1438هـ.
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