كشف وزير الإسكان ماجد الحقيل، عن مبادرة لحل مشكلة العشوائيات في المناطق، بالتعاون مع وزارة الشؤون البلدية والقروية، وصندوق الاستثمارات العامة.
وأوضح وفقا لـ”عكاظ” أن حجم تكلفة مشاريع تطوير العشوائيات يبلغ مليارات الريالات، حيث إن مشروع تطوير الرياض بلغت تكلفته نحو 16 مليار ريال.
وشدد على ضرورة توفير السكن المناسب للقاطنين بالعشوائيات أثناء تطويرها حتى الانتهاء من المشروع وعودتهم إلى أماكنهم، مؤكداً صعوبة صرف 100 ألف ريال تعويضاً لمن يسكن في بيت عشوائي على مساحة 80م2.
وانتقد الحقيل التمدد العشوائي الكبير للمدن الكبيرة والصغيرة على حد سواء، لافتا إلى صعوبة تسيير خطوط نقل عام في هذه المدن؛ بسبب طريقة التوسع الأفقي الكبيرة.
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