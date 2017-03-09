احتضنت متوسطة ابن الهيثم بمحافظة الخرج دورات في المهارات الحياتية والتي تشرف عليها شعبة البرامج العامة و التدريب بقسم النشاط الطلابي بتعليم الخرج وشملت على ثلاث دورات تدريبية وهي فن الاتصال والتي ألقاها الأستاذ محمد فرحان والتحرير الصحفي قدمها الأستاذ سعود الضحوك فيما قدم الأستاذ علي عسيري دورة في العمل التطوعي .
وذلك تحت ضوء استراتيجيات البرامج العامة والتدريب بتعليم الخرج في تقديم الدورات والمهارات للطلاب وتثقيفهم لمايعود عليهم بالفائدة شاركت عشرون مدرسة على مستوى المحافظة واستفاد منها سبعون طالبا من المرحلة المتوسطة .
فيما قدم مشرف البرامج العامة والتدريب بقسم النشاط الطلابي الأستاذ محمد المطرفي شكره لقائد المدرسة الأستاذ فالح بن شتيوي العنزي ورائد النشاط بالمدرسة الأستاذ محمد الرشيد على حسن الاستضافة والمساهمة في أنجاح الدورات كما قدم شكره للمدربين الذين قدمو الكثير للمجال التعليمي .
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