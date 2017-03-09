برعاية مدير عام فرع وزارة العمل والتنمية الإجتماعية بمنطقة عسير الأستاذ حسين بن حمد المري وبحضور مساعدة مدير عام فرع الوزارة للإشراف الإجتماعي النسائي الأستاذة شيخة بنت عبدالمحسن الحزام أفتتح صباح هذا الْيَوْمَ الاربعاء الموافق 1438/6/9على مسرح دار التربية الإجتماعية للبنين بأبها الْيَوْمَ التراثي للجنادرية وذلك بمشاركة جميع الفروع والأقسام النسائية للوزارة بالمنطقة .
وقد شارك في فقرات الحفل مجموعة من بنات دار الحضانة الإجتماعية ودار التربية الإجتماعية للبنات و نزيلات مركز التأهيل الشامل بأبها بفقرات من تراث المنطقة كما استمتع الحضور برقصات وأهازيج شعبية كذلك اشتمل الإحتفال أركانا شعبية وتراثيات تتحدث عن منطقة عسير بين الماضي والحاضر و في ختام الحفل تناول الحضور بعض الأكلات الشعبية التي اعتاد أبناء المنطقة على تناولها في مناسباتهم المختلفة .
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