كشفت الأمانة العامة لمجلس الضمان الصحي التعاوني أن عدد المؤمن لهم من العاملين في القطاع الخاص وأفراد أسرهم بلغ نحو 12 مليون شخص، من بينهم أكثر من 2.5 مليون سعودي.
وأكد الأمين العام للمجلس محمد الحسين نجاح المرحلتين الأولى والثانية لتنفيذ قرار إلزام أصحاب العمل بإبرام وثيقة تأمين صحي موحدة، حيث بلغ عدد الوثائق الموحدة التي تم إصدارها نحو 25 ألف وثيقة، وذلك مقارنة بنحو 318 ألف وثيقة أصدرت خلال الفترة نفسها من العام الماضي.
وأوضح أن المجلس يتولى مهام التنظيم والرقابة على خدمات التأمين الصحي لما يزيد على 37%من إجمالي عدد السكان في المملكة، من خلال 27 شركة تأمين صحي مؤهلة، و9 شركات إدارة مطالبات وذلك عبر أكثر من 4500 منشأة صحية معتمدة على مستوى المملكة.وفق “أخبار 24”.
وقال إن أصحاب العمل، وفقاً للقرار، ملزمون بالتأمين على جميع العاملين لديهم وأفراد أسرهم من خلال وثيقة واحدة فقط، وإنه لن يكون بمقدورهم إصدار أكثر من وثيقة، مبيناً أن من حق كل عامل التقدم للمجلس في حال عدم توفير صاحب العمل التأمين الصحي له ولأفراد أسرته، وذلك حتى يتم اتخاذ الإجراءات النظامية بحق صاحب العمل.
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