برعاية وزير التعليم معالي الدكتور أحمد بن محمد العيسى تم توقيع مذكرة تفاهم بين كل من : وزارة التعليم وجامعة الأمير سطام بن عبدالعزيز ممثلة بمعهد الأمير عبدالرحمن بن ناصر للبحوث والخدمات الاستشارية، وذلك صباح يوم الأحد الموافق 6/6/1438هـ بمقر الوزارة بالرياض. وقد وقع المذكرة عن الوزارة معالي الدكتور أحمد بن محمد العيسى (وزير التعليم ) وعن الجامعة معالي الدكتور عبدالرحمن بن محمد العاصمي (مدير الجامعة ).
وتأتي هذه المذكرة في إطار التعاون بين الوزارة والجامعة في مجالات التدريب المختلفة، ومنها دبلوم الأمن والسلامة المهنية الذي يُعدّ الأول من نوعه على مستوى المملكة، وهذا البرنامج يأتي ضمن اهتمام الوزارة ممثلة بالإدارة العامة للأمن والسلامة المدرسية التي تحرص على حماية الأرواح والممتلكات، وتوفير مناخ آمن وبيئة سليمة لجميع طلاب وطالبات المدراس والجامعات، وتأتي أيضا في إطار جهود جامعة الأمير سطام ممثلة بمعهد البحوث الذي تميز في جوانب عديدة ومنها البرنامج النوعي.
من جانبه عبر معالي مدير الجامعة الدكتور عبدالرحمن بن محمد العاصمي عن شكره وتقديره الوافر لوزير التعليم معالي الدكتور أحمد بن محمد العيسى على اهتمامه الدائم بالجامعة، ودعمها في جميع المجالات التي تسهم في تطوير أدائها، وأكد العاصمي أن توقيع هذه المذكرة يأتي في إطار التعاون بين الوزارة والجامعة، وهو أيضا دعم للبرامج النوعية التي تقدمها جامعة الأمير سطام، موضحا أن الأمن والسلامة المدرسية مطلب ضروري ومهم؛ لحماية أبنائنا وبناتنا الطلاب في المدارس والجامعات من المخاطر بشتى أنواعها.
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