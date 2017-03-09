علّق مفتي عام المملكة الشيخ عبدالعزيز آل الشيخ، على إعلان دولة ماليزيا إحباط عملية إرهابية كانت تستهدف اغتيال خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز خلال زيارته لها، واصفاً إياها بالمؤامرة من أعداء الإسلام الذين أغاظتهم حنكته السياسية ومحبة الناس له.
وأوضح آل الشيخ وفقاً لـ “سبق”، أن محاولة اغتيال الملك سلمان مؤامرة ليست بغريبة على أعداء الإسلام، لكن الله رد كيد الكائدين، مستشهداً بقول الله تعالى: (وَرَدَّ اللَّهُ الَّذِينَ كَفَرُوا بِغَيْظِهِمْ لَمْ يَنَالُوا خَيْرًا).
ووصف محاولة الاغتيال بالمؤامرة من أعداء الإسلام لكون الملك سلمان سياسياً محنّكاً، مشيراً إلى أن الأعداء ازدادوا غيظاً وحيرة لما رأوه من محبة والتفاف شعبي وتكريم سياسي له خلال جولاته وزياراته.
وأكد المفتي أن جولة الملك سلمان الآسيوية لها صدى كبير في العالم الإسلامي، وأيقظت همم المسلمين وشحذت عزائمهم، وأكدت أنهم أمة متحدة متوحدة متى ما عادت إلى ربها وطبقت شريعته وسنة نبيه، سائلاً الله أن يحفظ خادم الحرمين من كل سوء.
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