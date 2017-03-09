ألقت الأجهزة الأمنية بمنطقة الباحة مساء أمس (الأربعاء)، القبض على شاب متهم بدهس رجل أمن أمام مجمع ثانوية بلجرشي أثناء محاولته إيقافه ونهره عن ممارسة أفعال مخالفة للآداب العامة.
وأفاد الناطق الإعلامي بشرطة الباحة العقيد سعد طراد أن الشاب المقبوض عليه يبلغ من العمر ٢١ عاماً وعاطل عن العمل، مبيناً أنه قام بدهس رجل الأمن خلال قيام الأخير بواجباته الوظيفية، مؤكداً إحالته للجهات المختصة لاتخاذ اللازم في شأنه.
وبيّن طراد أن الواقعة بدأت مع تجمع عدة مركبات قام أصحابها بممارسة أعمال مخالفة للآداب العامة؛ ما استدعى رجل الأمن للتدخل ومطالبتهم بفض التجمع ومغادرة المكان، لافتاً إلى أن جميعهم استجاب لتلك التعليمات باستثناء أحدهم واصل تجاوزه للقانون.وفق “أخبار 24”.
ولفت إلى أن ذلك دفع رجل الأمن إلى الترجل لنهر الشاب عن أفعاله، إلا أن الأخير قام بدهسه وصدم عدة سيارات قبل أن يهرب من المكان سريعاً، موضحاً أنه تم نقل رجل المرور إلى المستشفى لتلقي العلاج، كما تم ضبط الجاني من قبل الدوريات الأمنية.
Copyright © 2017 kharjhome.com All Rights Reserved.
صحيفة الخرج اليوم الالكترونية الصحيفة الاولي لأهالي الخرج